Себастьян Феттель: «До конца сезона я не убегу из «Феррари»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не собирается покидать команду до конца сезона. Ранее стало известно, что его заменит Карлос Сайнс.

— Не думаю, что так будет, — цитирует Феттеля RaceFans. — Мне есть что доказывать, в первую очередь, самому себе. Также хочу поблагодарить сотрудников «Феррари» за поддержку на протяжении этих лет. Из уважения к команде я хочу довести сезон до конца. Так что я никуда не убегу.

Себастьян Феттель: «Деньги меня не интересуют. Если не найду подходящий вариант, то уйду из «Формулы-1»