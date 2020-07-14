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Себастьян Феттель: «До конца сезона я не убегу из «Феррари»

14:21
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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не собирается покидать команду до конца сезона. Ранее стало известно, что его заменит Карлос Сайнс.

— Не думаю, что так будет, — цитирует Феттеля RaceFans. — Мне есть что доказывать, в первую очередь, самому себе. Также хочу поблагодарить сотрудников «Феррари» за поддержку на протяжении этих лет. Из уважения к команде я хочу довести сезон до конца. Так что я никуда не убегу.

Себастьян Феттель: «Деньги меня не интересуют. Если не найду подходящий вариант, то уйду из «Формулы-1»

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