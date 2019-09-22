Себастьян Феттель: «Был удивлен, когда оказался впереди Леклера»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что был удивлен, когда за счет пит-стопа смог обойти своего партнера по команде Шарля Леклера в гонке «Гран-при Сингапура». Этот эпизод позволил немцу одержать первую победу в сезоне.

— Это было очень сложно, — цитирует ВВС Феттеля. — Гонка получилась отличной, поэтому я очень доволен. Поздравляю команду. Начало сезона вышло сложным, но теперь мы начали оживать. Я горжусь работой команды. Хочу поблагодарить и фанатов за поддержку в последние недели. Было приятно получить так много слов поддержки. Это придает сил и уверенности.

Меня неожиданно зазвали на пит-стоп. Я подумал, что даже немного рановато. Рассчитывал, что эти шины еще нам позволят работать. Но команда меня позвала в боксы, и я был удивлен, когда оказался впереди. Пытался контролировать дистанцию потом в гонке, но из-за машины безопасности это было тяжело.