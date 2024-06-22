Сайнс стал лучшим в третьей практике «Гран-при Испании»

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Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Испании». Его результат — 1 минута 13,013 секунды.

Второе место занял пилот «Макларена» Ландо Норрис (+ 0,030 секунды). Третьим стал еще один гонщик «Феррари» Шарль Леклер (+0,037).

Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал четвертое время, а Льюис Хэмилтон («Мерседес») — шестое.

В субботу, 22 июня, пройдет квалификация «Гран-при Испании». Начало — в 17.00 по московскому времени.