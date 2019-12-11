Руководитель «Хааса»: «После смены регламента разрыв между топ-командами и остальными вырастет»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что смена регламента в 2021 году не сократит разрыв между топ-командами и середняками. По его словам, кардинальные перемены не помешают лидерам сохранить свои позиции.

— У больших команд всегда будет преимущество, потому что у них больше ресурсов, особенно когда речь идет об адаптации к новому регламенту, — цитирует GP Today Штайнера. — В первые год-два разрыв между лидерами и всеми остальными будет большим. Все дело в ресурсах на разработку новых болидов. Их у топ-команд просто больше. В 2021 году будет введен потолок расходов, поэтому в 2020-м топ-команды вложатся в развитие болида на следующий сезон по максимуму. И тут ресурсы сыграют решающую роль. Но мы уверены, что тоже сможем больше потратить сил на болид к 2021 году.