Росс Браун: "Гонка в Венгрии показала огромную пропасть между тремя топ-командами и остальными"

Управляющий директор "Формулы-1" Росс Браун считает, что в серии по-прежнему велика пропасть между топ-командами и середняками. По его словам, это доказала последняя гонка в Венгрии, где боровшиеся за первое место Макс Ферстаппен из "Ред Булла" и Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" на круг обошли финишировавшего пятым Карлоса Сайнса на "Макларене".

– Сайнс занял впечатляющее пятое место и вместе с Норрисом показал, что "Макларен" может считаться четвертой по силе командой пелотона, – цитирует F1i Брауна. – Но обоих гонщиков победитель обошел на круг. Четыре гонщика из четырех разных команд отстали на два круга. Один – на три. Это показывает огромную пропасть между первыми тремя командами и всеми остальными. Я часто говорил, что этот разрыв должен быть сокращен. Это будет одной из главных наших целей на будущее. Для этого мы и работаем над новым регламентом 2021 года. Цели не достичь в одночасье, но мы должны к этому идти. Это ключевой вопрос.