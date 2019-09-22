Райкконен объяснил, почему столкнулся с Квятом

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен объяснил, почему произошло столкновение с «Торо Россо» Даниила Квята. В результате аварии финн вынужден был завершить гонку, а россиянин потерял ряд позиций.

— Инцидент закончил мою гонку, но я все равно ничего бы не добился в ней, — цитирует F1i Райкконена. — Когда я на прямой оценил обстановку, Квят был далеко позади. Но когда я поворачивал, увидел его краем глаза. Было уже поздно, чтобы реагировать. Это не такое завершение гонки, которого я хотел бы. Но как есть. Мои шины слишком быстро деградировали. После первого рестарта я удержал позицию, но после второго шины были слишком холодными, и я потерял три позиции.