Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал победителем квалификации «Гран-при Великобритании».

Для 26-летнего британца это второй поул в текущем сезоне и третий в карьере.

Вторым стал партнер Расселла по команде Льюис Хэмилтон, отставший от лидера на 0,171 секунды. Третьим — гонщик «Макларен» Ландо Норрис (+0,211). Лидер личного зачета текущего сезона Макс Ферстаппен занял четвертое место (+0,384).

«Гран-при Великобритании» пройдет в воскресенье, 7 июля. Начало — в 17.00 по московскому времени.