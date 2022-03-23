Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу оценил свое выступление на «Гран-при Бахрейна».

Китаец занял 10-е место по итогам дебютной гонки в «Формуле-1».

«Мне кажется, как только я подписал контракт с «Альфа Ромео», некоторые люди по каким-то причинам начали относиться ко мне немного странно. Я считаю, что сделал все возможное, чтобы попасть в «Формулу-1». В этом сезоне я хотел попасть во второй сегмент квалификации, чтобы закрыть рты критикам.

После гонки в Бахрейне я могу вздохнуть с облегчением, потому что поднялся с 15-го места на 10-е. Впрочем, для меня это было больше, чем прорыв с 20-й строчки. Я думаю, 10-е место в гонке — это лучший ответ критикам. Я не собираюсь ввязываться в трэшток, а просто сфокусируюсь на своей работе», — приводит PlanetF1 слова Чжоу.

Второй этап сезона-2022 пройдет с 25 по 27 марта в Саудовской Аравии.