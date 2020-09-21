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Против двукратного чемпиона «Формулы-1» Фиттипальди подали 145 судебных исков на почти 9 миллионов долларов

08:26
Эмерсон Фиттипальди. Фото Instagram.
Эмерсон Фиттипальди. Фото Instagram.

Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди проходит ответчиком по 145 судебным искам о взыскании долга, сообщает Speedweek со ссылкой на бразильское издание Folha de Sao Paulo.

Юристы банка Safra обвиняют гонщика в том, что он скрывает свои реальные активы и живет роскошной жизнью в США, избегая своих обязательств перед кредиторами благодаря подставным фирмам. Эмерсон Фиттипальди через собственных юристов отверг все обвинения в свой адрес.

Фиттипальди — двукратный чемпион «Формулы-1» (1972, 1974), двукратный победитель «500 миль Индианаполиса» (1989, 1993), чемпион серии CART (1989).

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