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Сегодня, 18:55

Ферстаппен о «Гран-при Испании»: «Макларен» был очень быстр, это вызывает беспокойство»

Руслан Минаев
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу на «Гран-при Испании».

«Я очень доволен. Мою гонку решило то, что я сумел выйти в лидеры на втором круге. Именно в этот момент мы победили. «Макларен» сегодня был очень быстр, это вызывает некоторое беспокойство. Это не то, что вам хочется видеть. Я хочу больше скорости, ведь в данный момент мы не являемся самыми быстрыми...но команда хорошо работает, мы выжимаем максимум из имеющихся возможностей», — цитирует нидерландца Sky Sports.

26-летний гонщик одержал свою седьмую победу в текущем сезоне. Вторым финишировал Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Третье место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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