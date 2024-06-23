Ферстаппен о «Гран-при Испании»: «Макларен» был очень быстр, это вызывает беспокойство»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу на «Гран-при Испании».

«Я очень доволен. Мою гонку решило то, что я сумел выйти в лидеры на втором круге. Именно в этот момент мы победили. «Макларен» сегодня был очень быстр, это вызывает некоторое беспокойство. Это не то, что вам хочется видеть. Я хочу больше скорости, ведь в данный момент мы не являемся самыми быстрыми...но команда хорошо работает, мы выжимаем максимум из имеющихся возможностей», — цитирует нидерландца Sky Sports.

26-летний гонщик одержал свою седьмую победу в текущем сезоне. Вторым финишировал Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Третье место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.