Леклер: «Феррари» не хватает стабильности в работе машины»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги «Гран-при Майами».

Леклер занял седьмое место, в Карлос Сайнс — пятое.

«Я только что разговаривал с Карлосом, и нам не хватает стабильности в работе машины. Это даже не от поворота к повороту, просто в одном и том же повороте у меня может быть огромный баланс избыточной поворачиваемости, а затем огромный баланс недостаточной поворачиваемости; наша машина так подвержена влиянию ветра.

У меня было много подпрыгиваний, особенно на высокой скорости, что я не могу объяснить, потому что вчера такого не было, да и до вчерашнего дня тоже. Каждую гонку мы переходим с одного типа резины на другой и никогда не знаем, что произойдет на ней. Очень трудно для гонщика обрести уверенность и адаптировать свое вождение, потому что машина всегда ведет себя по-разному», — приводит слова Леклера Racingnews365.

«Гран-при Майами» выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал его сокомандник Серхио Перес, третьим — Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».