«Он борется». Жан Тодт съездил в гости с Михаэлю Шумахеру

Глава международной автомобильной федерации Жан Тодт сообщил, что на прошлой неделе он посетил Михаэля Шумахера, который не показывается на людях с момента своего страшного падения на курорте во французских Альпах. Тодт, работавший с немецким гонщиком в «Феррари», сейчас чуть ли не единственный источник информации о состоянии здоровья легенды «Формулы-1». После выхода из комы Михаэль проводит все время в своем доме на Женевском озере — о его самочувствии ходят самые невероятные слухи.

Накануне 1000-й гонки «Феррари», которая пройдет в Муджелло в воскресенье, Тодт признался журналистам: «Я видел Михаэля на прошлой неделе. Он борется. Мы знаем, что ужасное падение на горных лыжах доставило ему много проблем. Но рядом с ним потрясающая жена, у него есть дети, медсестры, и мы можем только пожелать ему и всей его семье всего наилучшего. Все, что я могу сделать, это иногда находиться рядом с ними».

Сын Шумахера Мик накануне «Гран-при Тосканы» проедет по трассе Муджелло на чемпионской машине своего отца образца 2004 года. Пилот «Формулы-2» уже проделывал это в Хоккенхайме в 2019 году перед «Гран-при Германии». Автодром в Муджелло принадлежит «Феррари» и никогда ранее не принимал гонок «Формулы-1», отмечает RAI sport.