Норрис заявил, что не ждет извинений от Ферстаппена за инцидент на «Гран-при Австрии»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис признал, что вел себя слишком эмоционально после инцидента с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на «Гран-при Австрии».

Пилоты столкнулись во время борьбы за победу на 64-м круге гонки. В итоге Ферстаппен финишировал пятым, а Норрис сошел с дистанции. Позже британец заявил: «Если Макс скажет, что не сделал ничего плохого, он потеряет мое уважение».

«Некоторые вещи, сказанные мной после гонки, были вызваны моим расстройством. Было много адреналина, много эмоций, и некоторые из моих слов я не считаю верными. Ему не нужно извиняться, и я не жду этого от него. Это была хорошая гонка, временами на грани, но мы поговорили об этом, и мы рады снова бороться на трассе», — приводит The Herald слова Норриса.

Победителем «Гран-при Австрии» стал пилот «Мерседес» Джордж Расселл. Второе место занял Оскар Пиастри из «Макларен», третье — Карлос Сайнс, выступающий за «Феррари».

Ферстаппен с 237 очками лидирует в личном зачете пилотов сезона-2024, Норрис идет вторым (156 баллов).