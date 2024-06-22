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Сегодня, 18:04

Норрис завоевал поул на «Гран-при Испании», Ферстаппен стал вторым в квалификации

Алина Савинова
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Ландо Норрис.
Фото Global Look Press

Пилот «Макларен» Ландо Норрис одержал победу в квалификации «Гран-при Испании».

24-летний британец проехал свой лучший круг за 1 минуту 11,383 секунды. Он завоевал второй поул за карьеру в «Формуле-1». Норрис также выигрывал квалификацию в 2021 году на этапе в России.

Второй результат показал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,020 секунды). На третьем месте расположился гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон (+0,318).

В топ-6 также вошли еще один представитель «Мерседес» Джордж Расселл (+0,320) и два пилота «Феррари» — Шарль Леклер (+0,348) и Карлос Сайнс (+0,353).

Основная гонка на этапе в Испании пройдет в воскресенье, 23 июня. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Формула-1
Ландо Норрис
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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