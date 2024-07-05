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Сегодня, 15:41

Норрис стал лучшим в первой свободной практике на «Гран-при Великобритании»

Алина Савинова
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис показал первое время в первой тренировочной сессии «Гран-при Великобритании».

Британец проехал лучший круг за 1 минуту 27,420 секунды. Всего он провел на трассе 25 кругов. На второй строчке в итоговом протоколе расположился Лэнс Стролл из «Астон Мартин» (+0,134 секунды; 21 круг). Тройку лучших замкнул еще один гонщик «Макларен» — Оскар Пиастри (+0,211; 18). Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал четвертым (+0,309; 24).

На первых минутах практика прерывалась красными флагами, после того как пилот «РБ» Юки Цунода вылетел с трассы и застрял в гравии.

Вторая тренировка пройдет в пятницу, 5 июля, и начнется в 18.00 по московскому времени.

Формула-1
Ландо Норрис
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Источник: Сайнс продолжит карьеру в «Альпин»

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