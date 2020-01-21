Неизвестные хотят продать свежие фотографии Шумахера за один миллион фунтов

Свежие фотографии семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера пытаются продать за 1 миллион фунтов стерлингов, информирует Mirror.

Об этом сообщил жена гонщика Коринна. Ей пришлось обратиться в полицию. Как отмечается, снимки были сделаны в прошлом году в доме в Женеве, где Шумахер проходит реабилитацию.

Фотографий пилота «Формулы-1» не было с самого несчастного случая в горах. Как отмечается, в прошлом году были сделаны фото, на которых Шумахер был запечатлен лежащим в кровати. Затем эти снимки были украдены из дома неизвестным человеком.

Напомним, в декабре 2013 года немец получил тяжелые травмы головы, катаясь на горных лыжах.