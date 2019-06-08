20:57 | Авто-мото — Формула-1

На машине Стролла загорелся двигатель во время третьей практики "Гран-при Канады"

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Во время третьих свободных заездов "Гран-при Канады" двигатель "Мерседес" на машине "Рейсинг Пойнт" Лэнса Стролла загорелся. Отметим, что это был новый мотор улучшенной спецификации. Он вспыхнул в начале третьей практики.

Как сообщает Autosport, на машину канадца установили вместо сгоревшего двигателя образец старой спецификации, который использовался в шести предыдущих гонках.

 

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