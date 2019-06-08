На машине Стролла загорелся двигатель во время третьей практики "Гран-при Канады"

Во время третьих свободных заездов "Гран-при Канады" двигатель "Мерседес" на машине "Рейсинг Пойнт" Лэнса Стролла загорелся. Отметим, что это был новый мотор улучшенной спецификации. Он вспыхнул в начале третьей практики.
Как сообщает Autosport, на машину канадца установили вместо сгоревшего двигателя образец старой спецификации, который использовался в шести предыдущих гонках.
Lance Stroll's FP3 goes up in flames 😖#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/TsiAgIjdE6— Formula 1 (@F1) 8 июня 2019 г.
Загрузка...