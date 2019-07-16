Мартин Брандл: "Большой вопрос, может ли Феттель вернуть самообладание"

Бывший гонщик "Формулы-1" Мартин Брандл считает, что пилот "Феррари" Себастьян Феттель потерял самообладание. Немец в гонке "Гран-при Великобритании" врезался в машину Макса Ферстаппена.

– Я очень люблю его и восхищаюсь его достижениями, интеллектом и человеческими характеристиками, – цитирует Sky Sports Брандла. – Но у многих пилотов на поздних этапах карьеры теряется рассудительность и реакция в движении. Инцидент в Сильверстоуне – классический. На торможении машины "Формулы-1" очень быстро сбрасывают скорость. Как только ты в панике нажимаешь педаль тормоза слишком сильно, теряется прижимная сила и сцепление. Столкновение было неизбежно. Хэмилтон не совершает таких ошибок. А напарник Феттеля Леклер стремительно обретает уверенность и скорость. У Себастьяна есть скорость, но может ли он вернуть самообладание? Это очень большой вопрос.