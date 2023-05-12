Марко заявил, что «Альфа Таури» не заменит де Вриса на следующих трех гонках

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что пилот «Альфа Таури» Ник де Врис останется в команде еще как минимум на три «Гран-при».

«В следующих трех гонках ничего не произойдет. Мы говорили с де Врисом и Ник согласен с нами, что ему нужно прибавлять. Отставание до напарника по команде Юки Цуноды, который отлично справляется со своей задачей, слишком велико. Выражаясь футбольным жаргоном, Ник получил желтую карточку, но еще не красную. Если Ник прибавит, смена пилота не будет проблемой», — приводит слова Марко F1 Insider.

28-летний нидерландец не сумел набрать очки в нынешенм сезоне и занимает 20-ю строчку в Личном зачете.

Ранее СМИ сообщали, что Даниэль Риккардо может заменить де Вриса в итальянском коллективе.