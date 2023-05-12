Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 23:49

Марко заявил, что «Альфа Таури» не заменит де Вриса на следующих трех гонках

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что пилот «Альфа Таури» Ник де Врис останется в команде еще как минимум на три «Гран-при».

«В следующих трех гонках ничего не произойдет. Мы говорили с де Врисом и Ник согласен с нами, что ему нужно прибавлять. Отставание до напарника по команде Юки Цуноды, который отлично справляется со своей задачей, слишком велико. Выражаясь футбольным жаргоном, Ник получил желтую карточку, но еще не красную. Если Ник прибавит, смена пилота не будет проблемой», — приводит слова Марко F1 Insider.

28-летний нидерландец не сумел набрать очки в нынешенм сезоне и занимает 20-ю строчку в Личном зачете.

Ранее СМИ сообщали, что Даниэль Риккардо может заменить де Вриса в итальянском коллективе.

Формула-1
Альфа Таури
Даниэль Риккардо
0
Читайте также
Баскетболиста НБА Маркканена призвали в финскую армию
У поддержавшей россиян норвежской лыжницы — новые неприятности. Она покинет НОК своей страны
В Крыму потерпел крушение военный вертолет Ми-28
Путин поручил создать условия для снижения оттока россиян за рубеж
В Луганске прогремели два взрыва
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вассер — о новом контракте Леклера: «Шарль является важным связующим звеном в команде»
Новости
RSS RSS
Все новости