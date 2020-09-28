Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил свое выступление на «Гран-при России». Он занял второе место.

«После рестарта мне немного не хватало скорости на Medium, — цитирует Ферстаппена Autosport. — Но после перехода на Hard я поехал быстрее и был доволен своими темпом. Мы можем быть довольны тем, что вклинились между пилотами Mercedes на финише. Я просто концентрировался на своей гонке. Думаю, мы неплохо выступили, второе место — хороший результат».

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Третьим стал партнер Боттаса по команде Льюис Хэмилтон.