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Макс Ферстаппен: «Второе место — хороший результат»

07:47
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Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил свое выступление на «Гран-при России». Он занял второе место.

«После рестарта мне немного не хватало скорости на Medium, — цитирует Ферстаппена Autosport. — Но после перехода на Hard я поехал быстрее и был доволен своими темпом. Мы можем быть довольны тем, что вклинились между пилотами Mercedes на финише. Я просто концентрировался на своей гонке. Думаю, мы неплохо выступили, второе место — хороший результат».

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Третьим стал партнер Боттаса по команде Льюис Хэмилтон.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/65101-maks-ferstappen-my-s-komandoy-mozhem-byt-dovolny-vtorym-mestom

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