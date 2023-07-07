Ферстаппен: «Я бы избавился от гибридной составляющей двигателя в болидах. И шины сделал меньше»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что хотел бы изменить в болидах «Формулы-1».

«Да, разумеется, современные болиды «Ф-1» невероятно быстры. Мне по-прежнему нравятся машины 2020 и 2021 года — они были немного подвижнее, интереснее, хотя также они все равно были очень тяжелыми.

Я бы точно избавился от гибридной составляющей двигателя. Поскольку каждый раз, когда я сейчас сажусь за руль болида с двигателем V8 меня всегда поражает, как плавно он работает. Да, в сравнении с нынешними двигателями он уступает по максимальной скорости, но тут все дело в работе самого двигателя, в крутящем моменте.

Еще есть проблема шин — этих больших шин, за которыми ты на самом деле мало что видишь. Тебе трудно увидеть сам поворот, апекс. Так что лично мне больше нравятся шины меньшего размера. С ними было веселее. Вообще есть много вещей, которые бы я изменил. Я бы сделал машины другими в плане лобового сопротивления, чтобы нам не приходилось так сильно полагаться на DRS», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.com.

С 7 по 9 июля пройдет «Гран-при Великобритании».