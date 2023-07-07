Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 08:09

Ферстаппен: «Я бы избавился от гибридной составляющей двигателя в болидах. И шины сделал меньше»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что хотел бы изменить в болидах «Формулы-1».

«Да, разумеется, современные болиды «Ф-1» невероятно быстры. Мне по-прежнему нравятся машины 2020 и 2021 года — они были немного подвижнее, интереснее, хотя также они все равно были очень тяжелыми.

Я бы точно избавился от гибридной составляющей двигателя. Поскольку каждый раз, когда я сейчас сажусь за руль болида с двигателем V8 меня всегда поражает, как плавно он работает. Да, в сравнении с нынешними двигателями он уступает по максимальной скорости, но тут все дело в работе самого двигателя, в крутящем моменте.

Еще есть проблема шин — этих больших шин, за которыми ты на самом деле мало что видишь. Тебе трудно увидеть сам поворот, апекс. Так что лично мне больше нравятся шины меньшего размера. С ними было веселее. Вообще есть много вещей, которые бы я изменил. Я бы сделал машины другими в плане лобового сопротивления, чтобы нам не приходилось так сильно полагаться на DRS», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.com.

С 7 по 9 июля пройдет «Гран-при Великобритании».

 
Макс Ферстаппен и&nbsp;Серхио Перес. Проклятье Серебряного камня. Сможет ли «Ред Булл» продолжить победную серию?

 

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
0
Читайте также
Экоактивисты чуть не сорвали матч экс-россиянке. Акция протеста с конфетти помешала ей выиграть
Сотникова рассказала об обнаружении у нее допинга после ОИ-2014
Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Белоруссии
Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля
В бюджет РФ поступило более 17 млрд невыясненных доходов в 2022 году
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российского пилота «Формулы-3» допустили на этап в Великобританию
Новости
RSS RSS
Все новости