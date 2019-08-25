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Макс Ферстаппен: «Мне не нужно побеждать, чтобы чувствовать себя уверенно»

08:16
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен отметил, что ему не нужны победы, чтобы чувствовать себя уверенно на гоночной трассе. По словам голландца, он всегда ощущал себя хорошо.

— Мне не нужны победы, чтобы быть уверенным, — цитирует GPToday Ферстаппена. — Я всегда был уверен в себе. В настоящий момент мы немного отстаем, но в сложных условиях можем добиться многого. Нужно быть реалистами: мы не доминирующая команда. Конечно, мы стараемся догнать «Мерседес» и «Феррари». Просто надеюсь, что мы проделаем работу лучше, чем они. Нужно сократить отставание. Каждую гонку мы улучшаем машину, что делает ее немного быстрее.

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