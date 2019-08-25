Макс Ферстаппен: «Мне не нужно побеждать, чтобы чувствовать себя уверенно»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен отметил, что ему не нужны победы, чтобы чувствовать себя уверенно на гоночной трассе. По словам голландца, он всегда ощущал себя хорошо.

— Мне не нужны победы, чтобы быть уверенным, — цитирует GPToday Ферстаппена. — Я всегда был уверен в себе. В настоящий момент мы немного отстаем, но в сложных условиях можем добиться многого. Нужно быть реалистами: мы не доминирующая команда. Конечно, мы стараемся догнать «Мерседес» и «Феррари». Просто надеюсь, что мы проделаем работу лучше, чем они. Нужно сократить отставание. Каждую гонку мы улучшаем машину, что делает ее немного быстрее.