Макс Ферстаппен: «Хэмилтон стареет, но ему нет смысла уходить»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен считает, что гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону нет смысла уходить из «Формулы-1», пока его команда предоставляет хорошие болиды.

— Льюис стареет, кажется, ему уже 35, — цитирует Ферстаппена Motorsport.com. — Вечно он выступать не будет, в какой-то момент остановится. Но это больше зависит от команды, чем от Льюиса. Если «Мерседес» продолжит строить хорошие машины, с которыми можно брать титулы, то зачем ему уходить? И Хэмилтон, и Феттель, и Леклер отличные пилоты. Но все разные. Льюис очень хорош, я уважаю его как сильного гонщика. Но пилот зависит от машины. Если бы Фернандо Алонсо выступал за «Мерседес», выигрывал бы он. Надо еще попасть в команду, которая будет так доминировать.

Льюис Хэмилтон — шестикратный чемпион мира. Он является действующим чемпионом, победив в третий раз подряд.