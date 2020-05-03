Магнуссен боится, что его поменяют на рента-драйвера из-за кризиса

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился мнением о влиянии коронавируса на гонки. Из-за пандемии старт сезона был отложен.

— Я хотел бы продолжить карьеру в «Хаас», — приводит слова Магнуссеа Autosport со ссылкой на BT. — В моем контракте есть опция на продление, логично было бы оставить тех же пилотов, учитывая, что в 2021-м будут такие же машины, что и в 2020-м.

Но, возможно, им придется поменять меня на рента-драйвера. Если команде понадобится кто-то, кто может платить за место, я пропал. Я не могу себе позволить платить за выступления, да и не хочу этого делать.

До меня доходят те же слухи, что и до всех остальных. Гоняться без зрителей будет довольно странно и нереалистично, но это все-таки лучше, чем не проводить гонок совсем.