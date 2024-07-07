Хэмилтон выиграл 104-й этап «Формулы-1»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл «Гран-при Великобритании» в сезоне «Формула-1» — 2024.

Для британца победа стала 104-й на этапах «Формулы-1». Он увеличил отрыв от Михаэля Шумахера (91) по этому показателю. В тройке идет Макс Ферстаппен — 61 победа на этапах гонки.

Также Хэмилтон выиграл «Гран-при Великобритании» в рекордный 9-й раз.

Хэмилтон победил на этапе «Формулы-1» впервые с 2021 года. Тогда он финишировал первым на «Гран-при Саудовской Аравии» в декабре 2021-го.