Льюис Хэмилтон: "Борьба с Ферстаппеном была потрясающей"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон остался доволен тем, как проходила его борьба с Максом Ферстаппеном из "Ред Булла" в гонке "Гран-при Венгрии". Британец смог одержать победу, опередив голландца во многом за счет тактики.

– Нет лучшего ощущения, чем такая борьба с действительно сильным конкурентом, с таким блестящим гонщиком, как Макс, – цитирует GPToday Хэмилтона. – Макс в лучшей своей форме и выступает великолепно. Мы боролись с ним ярко, сохраняя взаимное уважение. Надеюсь, что так и будет впредь. Когда я оказался на втором месте, подумал, что сейчас и начнется то самое сражение с Максом, о котором мы говорили. И это было действительно потрясающе. Он грамотно располагал машину на траектории. Возможно, в другой ситуации борьба между нами была бы более агрессивной, но в этот раз такой необходимости не было. Мы хотели чистой борьбы. У нас получилась хорошая битва с "Ред Буллом". Похоже, что так и будет продолжаться. Думаю, что "Феррари" вернется в игру в некоторых гонках, например, в Спа и Монце.