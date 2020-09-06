Лэнс Стролл: «Победа ускользнула от меня, но я рад и третьему месту»

Пилот команды «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл оценил свое выступление на «Гран-при Италии». Он занял третье место.

«Прошло несколько лет с тех пор, как я в последний раз был на подиуме, — цитирует Стролла Motorsport.com. — Конечно, приятно снова здесь оказаться. Я очень раз за Пьера (Гасли — Прим. «СЭ»), он правда заслужил победу. Он всю гонку сохранял концентрацию.

Немного обидно то, что я сам упустил возможность, когда на рестарте был вторым. Но честно сказать, у меня просто не было зацепа. Так что я забуксовал и смотрел, как все проезжают мимо меня. Для меня этот рестарт оказался неожиданным. Я не привык вновь стартовать с места после остановки гонки в середине дистанции.

Потом мне удалось пройти Сайнса, но он тут же атаковал и вернул позицию. Так или иначе, борьба продолжалась. Победа ускользнула от меня, но я рад и третьему месту».

Победу одержал пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли. Вторым стал Карлос Сайнс из «Макларена».