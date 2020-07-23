Ландо Норрис: ««Уильямсу» по силам выбивать «Макларен» в борьбе за второй-третий сегмент квалификации»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о выступлениях «Уильямса» в сезоне-2020.

— Конечно, я рад за Джорджа Расселла, у него есть шансы побороться с другими пилотами, — цитирует Motorsport.com Норриса. — Джордж — отличный парень и очень быстрый гонщик, было обидно наблюдать, как в прошлом году он часто шел в самом конце пелетона. «Уильямс» показал хороший прогресс в этом году, причем еще на зимних тестах. Эта команда была недалеко от «Макларена». По нашим расчетам, «Уильямс» будет нашим конкурентом, их болиды могут выбивать нас в борьбе за попадание во второй или даже в третий сегмент квалификации. Здорово, что «Уильямс» возвращается к борьбе за какие-то позиции.