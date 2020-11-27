Квят рассказал о своем положении в «Альфа Таури»

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал о своем положении в команде и перспективах остаться в «Формуле-1» на новый сезон.

— У меня нет новых новостей. Шансы, что я останусь здесь в следующем году, очень малы, — цитирует россиянина Motorsport. — Это случится только при определенном стечении обстоятельств, так что я просто фокусируюсь на последних трех гонках, не думая о будущем. Я просто постараюсь дать этой команде все, что могу, потому что они заслуживают, чтобы я сейчас думал именно об этих трех гонках и был сосредоточен только на работе.

В конце октября в «Альфа Таури» подтвердили продление контракта с Пьером Гасли на 2021 год. Имя его напарника пока не названо, но все идет к тому, что за руль сядет японский дебютант Юки Цунода.