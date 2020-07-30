Квят рассказал о самой экстравагантной покупке

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят дал экспресс-интервью немецкому изданию Speedweek. Самой экстравагантной покупкой он назвал красные кожаные туфли. Гонщик сказал, что боится медуз.

— Это особенное чувство, к которому мне еще не удалось привыкнуть. Одно могу сказать точно: быть отцом — здорово, — рассказал Квят об отцовстве.

Также россиянин рассказал о своей квартире: «Она совсем небольшая — всего 80 квадратных метров. Зато у нее удобная планировка и современный ремонт. А с террасы открывается шикарный вид».