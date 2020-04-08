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Квят поддержал идею провести «Гран-при «России» в Санкт-Петербурге

16:24
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Российский пилот «АльфаТаури» Даниил Квят провел эфир в Instagram с журналисткой Sky Sports Рейчел Брукс. Он поделился мнением об идее провести «Гран-при России» в Санкт-Петербурге, а не в Сочи.

— Я бы сказал, что очень взволнован этим, — приводит слова россиянина RaceFans. — Если это произойдет, будет мегакруто. Конечно, автодром в Сочи хорош, но, если говорить о Санкт-Петербург, всегда отмечал, что он ближе к Европе. Больше людей из скандинавских стран смогут посетить наш этап. Это немного приблизит Россию к миру гонок.

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