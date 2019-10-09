Квят намерен впервые набрать очки на «Гран-При Японии»

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят хочет впервые набрать очки на «Гран-при Японии». В последних трех гонках чемпионата он не попадал в десятку.

— Для Toro Rosso это особенная гонка, ведь мы используем моторы Honda, — цитирует Квята Motorsport. — Так что для всей семьи Red Bull это как домашний этап. К сожалению, со своей первой гонки в 2014 году я ни разу не зарабатывал здесь очки. Так что в этот раз уже пора их набрать. А сделать это вместе с Honda будет еще приятнее".

«Сузука» — скоростная трасса с действительно легендарными поворотами. Я бы сказал, что это трасса для смелых. А такие повороты, как «Эски», пара Degner 1 и 130R, представляют большие сложности, особенно в сырую погоду.