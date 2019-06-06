Квят метал топор и пилил дрова перед "Гран-При Канады"

Гонщики "Торо Россо" Даниил Квят и Александр Албон, а также пилоты "Ред Булл" Пьер Гасли и Макс Ферстаппен посетили лесозаготовку, где поучились метанию топоров и обработке дров. Мероприятие состоялось в рамках подготовки к "Гран-при Канады".

– Было приятно повеселиться перед гонкой, это всегда здорово, – цитирует Квята официальный сайт "Торо Россо". – Я люблю приезжать в Канаду, тут уже шестой год подряд – в прошлом году не участвовал в гонках, но приезжал. У меня хорошие воспоминания, здесь особенная атмосфера и великолепный город.