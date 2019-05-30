Кубица не сомневался, что у него все получится в "Уильямсе"

Пилот команды "Уильямс" Роберт Кубица заявил, что он был уверен, что сможет успешно выступать за команду.
- Я знал, что у меня все получится, – цитирует спортсмена Autosport. – Многие думали, что я руль не смогу повернуть. Звучали даже предположения, что первый поворот в каждой гонке будет представлять для меня проблему, но до сих пор я всегда хорошо проходил первый поворот после старта благодаря гоночным инстинктам. Ситуация для команды непростая, но я доволен собственными выступлениями. Конечный результат мог бы быть и лучше, но все-таки это гонки.
На данный момент Кубица не набрал ни одного очка в чемпионате.
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Дополнительная информация
https://autosport.com.ru/f1/56811-robert-kubica-mnogie-dumali-chto-ya-rul-ne-smogu-povernut
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