Кевин Магнуссен: "Понятия не имею, как получилось стать пятым в квалификации"

Пилот "Хааса" Кевин Магнуссен не понимает, каким образом ему удалось занять пятое место в квалификации "Гран-при Австрии". Отметим, что из-за замены коробки передач он будет стартовать десятым.

– Я понятия не имею, откуда это взялось, – цитирует F1i Магнуссена. – Очень рад. Пусть даже из-за штрафа стартую десятым. Машина просто летела, команда сработала блестяще. Сейчас форма команд от гонки к гонке кажется непредсказуемой – в основном из-за работы шин. Поэтому когда машина оживает, надо этим пользоваться, чтобы показать максимум. Если что-то работает на одной трассе, на другой это может оказаться бесполезным. Как будто ты гоняешься за неуловимой целью. В Австрии мы такого результата не ожидали.