Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 12:50

Сайнс: «Гонщики — это привилегированные люди. Персоналу команды, в плане логистики, намного тяжелее»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о том, что в 2024 году «Формулы-1» проведет рекордные 24 гонки. Он заявил, что в плане логистики гонщики находятся в привилегированном положении.

«Я считаю, что гонщики — это привилегированные люди. Мы путешествуем бизнес-классом, первым классом или частными рейсами. Мы можем поселиться в лучших отелях, можем прилететь во вторник или среду, а не в понедельник. Мы уезжаем в воскресенье вечером, а не в понедельник утром. Мне не нравится говорить с привилегированной позиции, в которой, как мне кажется, находятся все гонщики. Персоналу команды, который ездит на гонки «Феррари», намного тяжелее» — приводит слова Сайнса RacingNews365.com.

Изначально в 2023 году в расписании было 24 «Гран-при», но потом Китай и Имола были отменены, однако оба события вернутся в следующем году и станут частью самого длинного сезона в истории «Формулы-1».

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
0
Читайте также
«Зачем возвращаться на «весну-осень»? Матч ЦСКА стоило сдвинуть на весну». Газзаев — о снегопаде, «Зените» и Абаскале
МОК не изменил рекомендации по допуску россиян на международные соревнования
Минтранс предложил ввести штрафы за превышение средней скорости между камерами
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
Глава МИД Британии указал на необходимость предоставления Западом помощи Украине
В Москве задержали мужчину по делу об уколе ребенка шприцем в каршеринге
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В 2024 году состоится 6 этапов «Формулы-1» со спринтами

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости