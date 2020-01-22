Источник: «Мерседес» останется в «Формуле-1» как минимум до 2022 года

Немецкий автопроизводитель «Мерседес» принял решение продолжить выступать в «Формуле-1» как минимум до 2022 года, сообщает Motorsport.com со ссылкой на свои источники. Концерн планирует объявить об этом, а также о новом двухлетнем контракте с 6-кратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном, в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что руководство «Мерседеса» не видело смысла в инвестициях в «Формулу-1», а вокруг Хэмилтона ходили слухи о его переходе в «Феррари».

Также, издание отмечает, что позиции второго пилота «серебряных стрел» Валттери Боттаса будут зависеть от его результатов в сезоне-2020, одним из главных конкурентов финна называют Джорджа Расселла, выступающего за «Уильямс».