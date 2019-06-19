"Хонда" обновит двигатели "Ред Булла" перед "Гран-при Франции"

"Хонда" обновит двигатели своих клиентов на "Гран-при Франции". Глава отдела "Формулы-1" в "Хонде" Тойохару Танабе подтвердил, что моторы третьей спецификации будут установлены на обе машины "Ред Булла", а также на болид Даниила Квята из "Торо Россо", что приведет к штрафу в три позиции на старте для россиянина. На машине его партнера по команде Александра Албона оставят старый двигатель, чтобы избежать такого же штрафа.

– Мы во Франции опробуем модернизированный двигатель третьей спецификации на машинах Ферстаппена, Гасли и Квята, – цитирует F1i Танабе. – Данные со стендов показывают, что двигатель должен стать мощнее, хотя до лидеров "Формулы-1" мы еще не добираемся. Это шаг в верном направлении.