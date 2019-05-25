Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Монако", Квят – восьмой

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации "Гран-при Монако". Второй результат у его партнера по немецкой команде Валттери Боттаса.

Россиянин Даниил Квят ("Торо Россо") показал восьмое время.​

Чемпионат мира

6-й этап

“Гран-при Монако”

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 1.10,166

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 1.10,252

3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 1.10,641

4. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 1.10,947

5. Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing) - 1.11,041

6. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 1.11,109

7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) - 1.11,218

8. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) - 1.11,271

9. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) - 1.11,417

10. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) - 1.11,653

11. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault)

12. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) -

13. Ромен Грожан (Франция, Haas)

14. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo)

15. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo)

16. Шарль Леклер (Монако, Ferrari)

17. Серхио Перес (Мексика, Racing Point)

18. Ленс Стролл (Канада, Racing Point)

19. Джордж Расселл (Великобритания, Williams)

20. Роберт Кубица (Польша, Williams)