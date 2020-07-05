Губерниев поддержал Квята, который решил не вставать на одно колено в рамках акции Black Lives Matter

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята, который не поддержал акцию Black Lives Matter на «Гран-при Австрии».

— Вставать или не вставать на одно колено — это личное дело каждого, — сказал «СЭ» Губерниев. — Проявления расизма — это отвратительно, но такие вещи можно переживать в душе. У меня много темнокожих друзей: иностранцев и уже граждан России. Но повторюсь, поддерживать акцию Black Lives Matter или нет — это личное дело каждого. Ты встаешь в шеренгу, но при этом ничего не чувствуешь внутри или, наоборот, переживаешь и выражаешь солидарность. Я тут не вижу никаких проблем для Даниила — не все должны выполнять определенные ритуалы.

Также Дмитрий Губерниев пояснил, что спокойно относится к позиции шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который пытался втянуть коллег в борьбу за расовое равноправие. Британский гонщик лично ходил на митинги и уговорил свою команду «Мерседес» покрасить болид в черный цвет, нанеся на него надпись «Конец расизму».

— Это дело Хэмилтона, — продолжил комментатор. — Точно также как сейчас возникают яростные споры относительно радуги. Я жду, что мне запретят слушать мою любимую группу Rainbow, мороженое любимое есть... До бреда опускаться не надо. Я спокойно отношусь к людям с нетрадиционной ориентацией и радугу очень люблю. Если вижу, то обязательно заливаю в свой Instagram. (Тимур Ганеев)