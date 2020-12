Грожан показал зажившую после ожогов руку

Гонщик Ромен Грожан, недавно перенесший операцию после аварии на «Гран-при Бахрейна» по поводу разрыва связки большого пальца, показал свою правую руку. На снимке видно, что от ожогов почти не осталось никаких следов.

«Вы можете представить, что я был в огне фактически месяц назад? Левая рука тоже заживает, но еще не готова к тому, чтобы ее фотографировать», — написал Грожан.

Напомним, на первом круге «Гран-при Бахрейна» Грожан врезался в ограждение после контакта с Даниилом Квятом. Болид Грожана моментально загорелся, однако гонщик сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм, отделавшись ожогами и легкими повреждениями.

?Can you imagine I was in a fire almost a month ago? Left hand getting better also but not yet ready for ? #soon#recovery #happy pic.twitter.com/ztLeRiqeW0