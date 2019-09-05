«Гран-при Италии» останется в календаре «Формулы-1» до 2024 года

«Гран-при Италии» будет в календаре «Формулы-1» как минимум до 2024 года, сообщает официальный сайт соревнований. Контракт с организаторами гонки был продлен на пять лет.

Гран-при Италии фигурирует в календаре «Ф-1» с 1950 года. Гонка проводится в Монце. Исключением был 1980 год, когда соревнования прошли в Имоле.

В следующем году сроки проведения итальянского этапа останутся неизменными.