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«Гран-при Италии» останется в календаре «Формулы-1» до 2024 года

14:22

«Гран-при Италии» будет в календаре «Формулы-1» как минимум до 2024 года, сообщает официальный сайт соревнований. Контракт с организаторами гонки был продлен на пять лет.

Гран-при Италии фигурирует в календаре «Ф-1» с 1950 года. Гонка проводится в Монце. Исключением был 1980 год, когда соревнования прошли в Имоле.

В следующем году сроки проведения итальянского этапа останутся неизменными.

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