«Гран-при Италии» останется в календаре «Формулы-1» до 2024 года
14:22
«Гран-при Италии» будет в календаре «Формулы-1» как минимум до 2024 года, сообщает официальный сайт соревнований. Контракт с организаторами гонки был продлен на пять лет.
Гран-при Италии фигурирует в календаре «Ф-1» с 1950 года. Гонка проводится в Монце. Исключением был 1980 год, когда соревнования прошли в Имоле.
В следующем году сроки проведения итальянского этапа останутся неизменными.
BREAKING: Monza will remain on the F1 race calendar until at least 2024! #ItalianGP ?? #F1https://t.co/Sz0rQHTNDL— Formula 1 (@F1) September 4, 2019
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