«Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет со зрителями

Руководство итальянского автодрома Имола подтвердило, что «Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет при частично заполненных трибунах. Об этом сообщает Autosport.

«Мы планируем задействовать все трибуны автодрома, — сказал директор трассы в Имоле Уберто Сельватико Эстенсе. — Группы людей будут разделены тремя рядами кресел, чтобы было возможно соблюдать социальную дистанцию. Трибуны полностью открыты, поэтому такой вариант абсолютно безопасен.

Кроме того, мы отдельно разрабатываем план парковки, согласно которому болельщики будут поделены на блоки по 1000 человек, и каждый блок будет парковаться в одном месте. Таким образом мы сможем обеспечить максимальный контроль и минимизируем риски для здоровья".

«Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 31 октября по 1 ноября.