«Формула-1» может провести уличную гонку в Саудовской Аравии в 2021 году
12:58
«Гран-при Саудовской Аравии» с высокой долей вероятности может появиться в календаре «Формулы-1» в 2021 году, утверждает RaceFans.
По информации источника, гонка будет проводиться на городской трассе в городе Джидда. Сообщается, что организаторы планировали провести лишь одну уличную гонку, после чего этап должен был переместиться на новый автодром на территории развлекательного комплекса Киддия, однако из-за пандемии коронавируса сроки были сдвинуты, дата завершения строительства остается неизвестной.
Ожидается, что «Гран-при Саудовской Аравии» будет проводиться в конце сезона, перед заключительной гонкой в Абу-Даби (ОАЭ).
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