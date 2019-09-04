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Ферстаппен связывает плохие старты с работой двигателя «Хонда»

08:09
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен считает, что его не самые лучшие старты в гонках связаны с работой двигателя «Хонда». По словам голландца, моторист должен решить эту проблему.

— Существует определенная процедура, которая должна быть максимально стабильной, — цитирует Ziggo Sport Ферстаппена. — Я уже четыре года занимаюсь этим в «Ред Булле», но только в этом году у нас проблемы. Причем у каждого двигателя режимы отличаются. И всегда загадка, хорошо все сложится или нет. В этом году было несколько неудачных стартов. В прошлом сезоне мы были вторыми по удачным стартам. Вряд ли сейчас разучились. «Хонда» сейчас тестирует разные режимы. Это связано с рядом характеристик двигателя. Нужно улучшить его работу.

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