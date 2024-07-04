Ферстаппен рассказал, как они с Норрисом разрешили конфликт после этапа в Австрии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что Ландо Норрис из «Макларен» первым написал ему после инцидента на «Гран-при Австрии».

Пилоты столкнулись во время борьбы за победу на 64-м круге гонки. В итоге нидерландский гонщик финишировал пятым, а британец сошел с дистанции.

«После гонки я сказал, что в тот момент обсуждать инцидент смысла не было. Эмоции зашкаливали и все такое. На следующий день я проснулся довольно рано, потому что хотел поговорить с Ландо, но он уже прислал мне сообщение в понедельник. Я действительно уважаю это. Мы очень хорошие друзья. Он и вправду славный парень. И, конечно, я также был очень расстроен и разочарован тем, что мы столкнулись, ведь на трассе вы всегда жестко соревнуетесь друг с другом», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.

В интервью после заезда Норрис заявил: «Если Макс скажет, что не сделал ничего плохого, он потеряет мое уважение». Однако позже британец признал, что вел себя слишком эмоционально на тот момент и не ждет извинений от Ферстаппена.

Победителем «Гран-при Австрии» стал пилот «Мерседес» Джордж Расселл. Второе место занял Оскар Пиастри из «Макларен», третье — Карлос Сайнс, выступающий за «Феррари».