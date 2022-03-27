Ферстаппен объяснил, за счет чего выиграл «Гран-при Саудовской Аравии»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу на «Гран-при Саудовской Аравии».

Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку напарник Леклера Карлос Сайнс.

«Было тяжело, но гонка получилась отличной. Мы упорно боролись за лидерство. Соперники были очень быстры в поворотах, а мы были быстрее на прямых. Шины изнашивались очень быстро.

В конце гонки наш темп был чуть лучше. Было нелегко, но в итоге мне все-таки удалось выйти вперед. Я очень рад, что мы наконец-то дали старт сезону», — приводит слова Ферстаппена Sky Sport.

Ранее на «Гран-при Бахрейна» Ферстаппен не смог финишировать и не набрал очки.