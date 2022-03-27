Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 22:00

Ферстаппен объяснил, за счет чего выиграл «Гран-при Саудовской Аравии»

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу на «Гран-при Саудовской Аравии».

Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку напарник Леклера Карлос Сайнс.

«Было тяжело, но гонка получилась отличной. Мы упорно боролись за лидерство. Соперники были очень быстры в поворотах, а мы были быстрее на прямых. Шины изнашивались очень быстро.

В конце гонки наш темп был чуть лучше. Было нелегко, но в итоге мне все-таки удалось выйти вперед. Я очень рад, что мы наконец-то дали старт сезону», — приводит слова Ферстаппена Sky Sport.

Ранее на «Гран-при Бахрейна» Ферстаппен не смог финишировать и не набрал очки.

Источник: https://www.skysports.com/f1/grandprix/saudi-arabia/live-blog
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
1
Читайте также
Чемпионат мира по фигурному катанию без России: было плохо, но надо признать, что у нас есть серьезные конкуренты
Скандал с кокаином, интервью с матом. Кто больше всех помогает Овечкину добрать до вечного рекорда 
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леклер признан пилотом дня «Гран-при Саудовской Аравии»

Леклер разочарован результатами «Гран-при Саудовской Аравии»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости