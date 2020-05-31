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«Феррари» подарила Райкконену болид, на котором тот одержал последнюю победу

11:19
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Кими Райкконен получил подарок от команды «Феррари». Итальянский коллектив отправил гонщику болид «Формулы-1» SF71H, на котором финн одержал свою последнюю победу. За рулем этой машины Райкконен выиграл «Гран-при США» 2018 года.

Райкконен получил подарок в контейнере и вскоре поставил автомобиль «Формулы-1» себе в гараж.

Финн до сих пор остается последним человеком, который становился чемпионом в составе «Феррари». Он принес Скудерии титул в 2007 году.

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