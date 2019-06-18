"Феррари" немного обновит болид к "Гран-при Франции"

Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто рассказал, что команда привезет небольшое обновление для машин на "Гран-при Франции". В "Феррари" надеются оказать сопротивление "Мерседесу", который доминирует в нынешнем сезоне.

– Мы хотим побороться с конкурентами, – цитирует F1Today Бинотто. – К Франции мы сделаем несколько небольших изменений, которые должны пойти на пользу машине. Эти изменения не решат все проблемы, но должны быть важными. Трасса во Франции не очень нам подходит, но нет ничего невозможного. Мы сделаем все, что в наших силах.