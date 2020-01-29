Фернандо Алонсо: «Я не закончил с «Формулой-1». В 2021 году будет хорошая возможность вернуться»

Двукратный чемпион мира в классе «Формула-1» Фернандо Алонсо заявил о намерениях вернуться в первенство в 2021 году. Последнюю гонку в «Формуле-1» Алонсо провел в конце ноября 2018 года в качестве пилота команды «Макларен».

— Я не закончил с Формулой 1, — приводит Motorsport.com со ссылкой на AS слова Алонсо. — 2021 год будет хорошей возможностью, и я чувствую себя свежим и готовым. Я намерен попытаться вернуться. Не думаю, что я слишком стар. Без дозаправок гонки не очень требовательны. По воскресеньям ты едешь на семь-восемь секунд медленнее, чем по субботам. К тому же 18-дюймовые колеса изменят пилотаж. Если я вернусь, то стану сильнее, и если окажусь в правильной команде, то буду побеждать. Я так сильно уверен в том, что смогу выигрывать, если все пойдет как надо. Пилотаж это единственное, что я умею хорошо. Люди думают, что я был достоин большего, особенно в последние годы. В моем музее много трофеев, но ничего из Ф1 за последние несколько лет. Это кажется странным.